Oggi 18 marzo è il compleanno di uno degli ultimi attaccanti della Lazio che hanno fatto innamorare i tifosi: prima di Immobile c'era Klose e prima di Klose c'era Zarate. I numeri di Maurito in biancoceleste non hanno nulla a che vedere con quelli dei primi due, vista anche la breve permanenza a Roma, ma ciò non cambia l'amore che la tifoseria ha avuto per lui dal primo momento che ha vestito la maglia della prima squadra della capitale.

Era il 31 agosto del 2008, Mauro si presentò ai suoi nuovi sostenitori con una doppietta in casa contro il Cagliari e per tutta la stagione li ha deliziati con le sue magie, che principalmente faceva dalla sua "mattonella", ovvero quella porzione di campo appena fuori all'area di rigore, sul lato sinistro. Dall'esordio in Serie A al termine della sua avventura in biancoceleste, Maurito ha collezionato 104 presenze e 25 gol, di cui molti pesantissimi. Su tutti ricordiamo quello al derby finito 4-2 e quello in finale di Coppa Italia contro la Sampdoria, poi vinta ai rigori grazie anche ad un suo rigore.

Dopo diverse avventure tra Inghilterra e Sudamerica, lo scorso anno arrivò al Cosenza in Serie B, ma si è dovuto fermare a causa di un brutto infortunio al ginocchio. Dopo una breve parentesi al Danubio, attualmente Maurito è svincolato. Buon compleanno, Mauro!