CdS | Igor subito per Guendouzi

Da quando si è saputo che Igor Tudor sarebbe stato il successore di Sarri in molti se lo sono chiesti: e Guendouzi? Il francese e il tecnico ai tempi del Marsiglia avevano avuto qualche screzio e, come scrive il Corriere dello Sport, la Lazio ha voluto subito approfondire per evitare che ci siano altre incomprensioni tra il successore di Sarri e uno dei migliori acquisti degli ultimi anni. Se ne è parlato nel corso del colloquio avvenuto giovedì sera, con Tudor che ha chiesto alla società: “Mica mi venderete subito il francese?”

Tudor voleva sapere i termini contrattuali che ne avevano determinato il trasferimento a Roma e fugare ogni incertezza, visto anche che Guendouzi, sotto la sua guida al Marsiglia, ha totalizzato 43 presenze, 5 gol e 5 assist. La Lazio voleva verificare che non ci fossero problemi e, effettivamente, non ce ne sono.

Matteo era legatissimo a Sarri, lo ha ringraziato pubblicamente in una recente intervista in Francia ed è stato uno dei più colpiti dalle sue dimissioni. Gli aveva chiesto di restare, così come Romagnoli, Pellegrini e Cataldi, a dimostrazione che gran parte dello spogliatoio fosse dalla sua parte, anche giocatori meno utilizzati. Molti di loro sono giunti alla Lazio proprio spinti dalla voglia di lavorare col tecnico toscano.