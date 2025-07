Lazio, prima amichevole a Formello: Sarri testa il centrocampo e rilancia Cataldi

Stasera la Lazio disputerà la sua prima amichevole contro la Primavera, sarà una sfida interna a Formello ma fondamentale per iniziare a delineare le gerarchie della nuova Lazio di Sarri. Un reparto che verrà investito di cambiamento sarà il centrocampo perché, rispetto all’anno scorso, ci sarà un attaccante in meno 1 centrocampista in più che affiancherà Rovella e Guendouzi nel 4-3-3 di Sarri.

La posizione di Cataldi

Cataldi quest’anno, dopo un’annata alla Fiorentina, si è ripreso tutto lo spazio che aveva aperto nella sua amata Lazio. C’è solo una maglia disponibile e da conquistare: quella da vice Guendouzi, da mezzala, non più da regista. Questa era l’unica occasione che sembrava esserci per rimanere alla Lazio, invece ne è spuntata un’altra. Cataldi sta sfruttando al massimo questa occasione con Sarri che lo aveva consacrato, due anni fa, come regista. Invece, Mau ha deciso di utilizzare Cataldi come play assieme a Rovella, spostando Belahyane. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Corriere dello Sport, Cataldi potrebbe addirittura partire titolare nell‘amichevole di stasera se la formazione provata, con Guendouzi, appunto Cataldi, e Dele-Bashiru sarà confermata sul campo.

Gli scenari

Sarri punta molto sulle certezze quest’anno e Danilo ne rappresenta una molto solida. Sarà difficile, se non impossibile, allontanare Rovella dal centro, ma com Cataldi alle spalle il giovane dovrà stare attento. I registi quest’anno sono due, l’anno scorso non fu sostituito Cataldi al momento della cessione alla Fiorentina (Belahyane è arrivato solo a gennaio). Quest’anno, il mercato bloccato preclude ogni possibilità di rinforzo, ma Cataldi rappresenta una risorsa in questo scenario. La storia con la Lazio spesso è stata sul punto di finire, ma all’improvviso è ricominciata, anche stavolta Cataldi ha un nuovo capitolo da vivere assieme alla maglia del suo cuore e lo farà con ancora maggiore esperienza, grazie all’annata alla Fiorentina. Danilo, forse, sarebbe rimasto a Firenze se fosse stato riconfermato Palladino, ma l’addio del tecnico ha spinto per un ritorno alle origini e a Formello, dove Danilo sente, al contrario, grande fiducia da parte di mister Sarri: il giocatore sfrutterà tutto il ritiro pre-campionato per tenersi il vantaggio che gli è stato dato. Adesso, il calciatore a doversi cercare un posto sembrerebbe Belahyane che deve integrarsi da mezzala, altrimenti si dovrà terzo regista e le possibilità di giocare si ridurranno drasticamente.