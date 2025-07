Lazio, prima amichevole a Formello: Dia-Castellanos per una maglia, riflettori su Dele-Bashiru

Prosegue a gonfie vele il ritiro dei biancocelesti a Formello: anche se sarà stare senza acquisti e senza grosse novità, i calciatori non possono tirarsi indietro e devono dare il massimo per preparare la stagione 2025-2026. Per questo, sono state fissate già le amichevoli estive, la prima delle quali si disputerà proprio oggi e sarà contro la Primavera.

L’amichevole di oggi: il ballottaggio Dia-Taty

Stasera ci sarà una sfida interna a Formello, ma fondamentale perché servirà, non soltanto per valutare lo stato di forma fisica e mentale dei calciatori della Lazio, ma anche per visionare qualche giovane talento della Primavera. Sarri potrebbe avere già qualche idea sulla formazione da schierare in campo nella prima prova del suo secondo mandato in biancoceleste. Escluso Isaksen, chiuso in camera per una febbre che lo attanaglia già da due giorni, diverso è il discorso per gli altri calciatori. Ad esempio, Castellanos stasera è chiamato subito a recuperare terreno su Dia. A differenza dell’anno scorso, quando Baroni giocava con due punte e poteva dare spazio ad entrambi, il 4-3-3 di Sarri obbliga il tecnico a scegliere un attaccante come titolare: in questo senso, le prove estive aiuteranno moltissimo a delineare le gerarchie. In realtà, il ballottaggio potrebbe andare avanti anche durante la stagione, con l’argentino e il senegalese che, con le loro caratteristiche, possono garantire diverse soluzioni per Mau.

Un cambiamento a centrocampo

Come riporta TuttoMercatoWeb, L‘amichevole di stasera chiuderà la prima settimana di ritiro tant’è che i biancoceleste, al Fersini di Formello, metteranno in campo quanto provato in questi giorni di lavoro: ci saranno alcune defezioni, a partire dal lungodegenti Patric e Zaccagni fino agli acciaccati Hysaj e Isaksen, uno spunto importante verrà fuori sicuramente dal centrocampo, reparto di grande cambiamento rispetto alla gestione di Baroni dello scorso anno. Ci sarà un attaccante in meno e un centrocampista in più per tornare al vecchio 4-3-3. Insieme a Rovella e Guendouzi, infatti, si giocheranno il posto Vecino e Dele-Bashiru, con il nigeriano che sarà il grande osservato della serata, dato che rappresenta la vera novità rispetto al centrocampo che Sarri aveva a disposizione già due anni fa.