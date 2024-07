Il Messaggero | Lazio, in arrivo la fumata bianca per Dele-Bashiru

Il terzo colpo, poi spazio solo per un sogno. La Lazio è pronta a inserire l’ultimo pezzo nel puzzle di un inizio mercato più movimentato del solito. In attesa che il campo confermi o meno il peso specifico dei sostituti di Felipe Anderson, Luis Alberto e Kamada, i biancocelesti si confermano tra le squadre di Serie A più attive in entrata.

Lazio, questione di ore per Dele-Bashiru

È questione di ore infatti la chiusura per Fisayo Dele-Bashiru, la terza operazione dopo Tchaouna («Pronto a difendere i miei nuovi colori», le sue prime parole) e Noslin. La fumata bianca sta tardando solo per questioni burocratiche che tra l’altro non riguardano la Lazio, bensì gli agenti del calciatore e l’Hatayspor. Nessun incontro ieri a Formello, dove c’era ancora ottimismo per una chiusura della questione in tempi brevi (già oggi).

Il contratto di Dele-Bashiru

Questo perché il ds Fabiani da tempo ha trovato l’accordo con il club del jolly nigeriano per un prestito oneroso a 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 4 e in quinquennale da circa 1,2 milioni per il ragazzo. È praticamente tutto già definito per quello che sarà a tutti gli effetti l’ultimo colpo prima di riversarsi sulle cessioni.

