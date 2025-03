Lazio, stasera in palio i quarti di EL: Baroni punta il record di Petkovic e Inzaghi

I biancocelesti stasera disputeranno il ritorno degli ottavi di Europa League di fronte allo scenario emozionante dei quasi 40.000 laziali che saranno presenti allo stadio. Il match partirà dal risultato di 1-2 per la Lazio, ma comunque rimarrà una partita aperta fino alla fine, o almeno fino a che alla Lazio non riuscirà ad imporsi nuovamente sull’avversario e a chiudere definitivamente i conti, qualificandosi ai quarti e raggiungendo un traguardo storico per il club.

Il traguardo storico della Lazio

Con la partita di stasera la Lazio ha davvero la concreta possibilità, considerando anche il lieve vantaggio con cui partirà, di qualificarsi ai quarti di Europa League, seconda competizione europea più importante del calcio moderno e in cui, negli ultimi anni, i biancocelesti non sono mai riusciti a brillare come quest’anno. Proprio per questo, il 2025 si configura come una vera e propria occasione di riscatto per la società che si accinge a raggiungere un traguardo storico che manca da sette anni e che è stato siglato da soltanto due allenatori nella ventennale presidenza di Lotito: Vladimir Petković e Simone Inzaghi.

Europa League - Depositphotos

Baroni raggiunge Petkovic e Inzaghi ma non solo

Come riporta l’edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport, gli ultimi quarti di finale raggiunti in Europa League dalla società sportiva Lazio risalgono alla stagione 2012-2013 e alla squadra di Petkovic; così come al 2017-2018 con la Lazio guidata da Inzaghi. Allontanandosi dagli ultimi vent’anni di presidenza Lotito, invece, i biancocelesti vantano la aver centrato due volte la finale (vincendo quella di Coppa delle Coppe contro il Maiorca nel 1999 e perdendo la coppa Uefa contro l’Inter nel 1998); una semifinale di coppa Uefa contro il porto nel 2000 e quattro volte i quarti di finale. Per Baroni, allenatore nel momento più alto della sua carriera, ma soprattutto per un organico fitto di giovani in crescita, raggiungere questo traguardo significherebbe moltissimo.