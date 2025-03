Lazio, arriva la decisione sulla squalifica di Rovella e Gigot: quante partite salteranno

Stasera la Lazio scenderà in campo contro il Viktoria Plzen e disputerà il ritorno degli ottavi di Europa League, partendo dal risultato di 1-2, raggiunto grazie alla meravigliosa prestazione della partita di andata e all’entusiasmante goal di Isaksen all’ultimo minuto. L’incontro di stasera sarà una vera e propria partita aperta, come dichiarato dallo stesso Baroni in conferenza stampa, niente andrà dato per scontato e la Lazio dovrà dare di tutto per chiudere il match e volare ai quarti, valorizzando e rendendo onore ad un percorso europeo che, finora, è stato caratterizzato da grandi prestazioni soddisfazioni.

La nota negativa in Europa: la squalifica di Rovella

La Lazio stasera partirà con un goal di vantaggio sul Plzen grazie alla rete all’ultimo minuto di Isaksen, realizzata in trasferta giovedì. Nonostante ciò, nel match di settimana scorsa non si può non sottolineare una nota negativa: le due espulsioni di Rovella e Gigot che, non solo hanno lasciato in nove i compagni sul campo, ma rischiano di avere delle conseguenze anche sul futuro del percorso europeo dei biancocelesti. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, è arrivata la decisione su i due calciatori espulsi della Lazio. Rovella era stato squalificato per un intervento con cui, involontariamente, aveva colpito il peso di un avversario. La decisione è quella di infliggere due giornate di squalifica: l’entrata, non cattiva o violenta, viene valutata severamente come scomposta. A prendere la decisione è stato la l’Appeals Body, l’ultimo grado di giudizio: la Lazio, per fare ricorso, dovrebbe rivolgersi al Tas di Losanna (che, però, non si occupa dei casi che vanno al di sotto delle tre giornate di squalifica). Questo vorrebbe dire che Rovella sarebbe indisponibile non soltanto per la partita di stasera, ma anche per l’eventuale andata dei quarti d’Europa League (che si disputerebbe in data 10 aprile).

Nella prossima pagina la decisione su Gigot