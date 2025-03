Lazio, il ritorno del Taty per far brillare l’attacco biancoceleste: i numeri senza di lui

Stasera la Lazio disputerà la partita di ritorno degli ottavi di Europa League e, grazie alla grande prestazione della scorsa settimana e alla rete di Isaksen arrivata all’ultimo minuto, i biancoceleste partiranno in vantaggio, con la concreta possibilità di qualificarsi ai quarti che renderebbe onore ed un percorso, finora, caratterizzato da grandi soddisfazioni. Quella di stasera sarà una partita che, nonostante il risultato di vantaggio per la Lazio, non andrà data per scontata e occorrerà fare di tutto per chiudere definitivamente i conti contro un avversario determinato nel ribaltare il risultato.

Il ritorno di Castellanos in attacco

Il match di stasera, anche se vede in vantaggio la Lazio, è una vera e propria partita aperta, come dichiarato da Baroni conferenza stampa ieri. Per questo, ci sarà bisogno di una grande prestazione e sarà richiesto il massimo impegno, soprattutto nel reparto offensivo il quAle, finalmente, potrà riabbracciare il centravanti Castellanos. Il Taty, on infermeria da dopo il match contro il Napoli, non ha potuto aiutare la squadra in queste ultime partite e la sua assenza si è sentita particolarmente sotto porta. Come riporta Il Messaggero, dal 15 febbraio, data dell’infortunio dell’argentino, i biancocelesti hanno segnato solo 5 reti, con ben 3 di queste che sono arrivate su calcio da fermo (Pedro su rigore e due di Romagnoli da calcio d’angolo). D’altronde, chi ha preso il posto di Castellanos in attacco non ha soddisfatto le aspettative: Noslin, Dia e Tchaouna sono rimasti a secco di reti in veste di sostituti del Taty.

Il recupero dell’argentino

Una delle notizie positive di stasera è che il Taty Castellanos potrà tornare in campo e aiutare la Lazio a ritornare pericolosa sotto porta. L’argentino si è allenato ieri insieme ai compagni e ci sono concrete possibilità che stasera possa tornare in corsa. Nonostante ciò, la priorità di Baroni e dello staff è quella di recuperare al massimo le condizioni del centravanti e, quindi, di impegnarlo soltanto per un frammento di partita, valutando, per i prossimi impegni della Lazio, un rientro integrale. Una cosa è certa: Castellanos è pronto per tornare a far brillare l’attacco della Lazio, dimostrandosi fondamentale per gli equilibri della squadra.