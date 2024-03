Bayern Monaco-Lazio, anche Lulic a Monaco tra i tifosi: l'arrivo e l'abbraccio con Radu - VIDEO

Una partita speciale, una trasferta speciale. I tifosi della Lazio hanno risposto presente per la sfida di questa sera contro il Bayern Monaco, gara valida per il ritorno di Champions League degli ottavi di finale. Tra i tanti sostenitori in terra tedesca, che dai ieri riempiono i pub di Monaco, c'è stata una sorpresa speciale: quella dell'arrivo dell'ex biancoceleste Stefan Radu. Oggi, una nuova bandiera della Lazio si è unita al rumeno, presentandosi nell città tedesca per osterie la Lazio. Si tratta di Senad Lulic, storico ex capitano biancocelste, che ha raggiunto il suo ex compagno di squadra in questa trasferta davvero speciale.

Di seguito il video dell'arrivo di Lulic: