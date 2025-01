Lotito rilancia per Casadei: si attende il via libera del Chelsea

Una telenovela infinita quella che coinvolge la Lazio e Cesare Casadei. In un pomeriggio colmo di indiscrezioni di calciomercato, che davano per conclusa la trattativa tra il calciatore del Chelsea e il Torino, pochi minuti fa il Corriere dello Sport ha rivelato che il presidente della Lazio, Claudio Lotito abbia alzato l'offerta per calciatore, proponendo un acquisto a titolo definitivo piuttosto che il prestito.

Il rilancio della Lazio

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, siamo alla svolta finale. La Lazio si prepara allo sprint definitivo per Cesare Casadei: la società ha ritoccato l'offerta proponendo 13 milioni per il cartellino, 25 per cento da riconoscere al club londinese nel caso di una futura cessione. Ora si attende il via libera da parte del club londinese.

Emergenza centrocampo: Casadei possibile rinforzo

L'ex Inter potrebbe rappresentare un valido rinforzo per Baroni: l'ultima gara contro la Fiorentina ha dato modo di riflettere sulla questione del centrocampo. Ma il club capitolino sarebbe alla ricerca di un calciatore di inserimento, più che un sostituto di Rovella e Guendouzi.