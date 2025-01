Un obiettivo della Lazio nel mirino del Chelsea e non solo: tutti gli aggiornamenti

Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, un obiettivo della Lazio avrebbe destato l'interesse del Chelsea come sostituto di Cesare Casadei, ormai ad un passo dal vestire la maglia del Torino, sempre secondo il giornalista di Sky Sport.

Il Chelsea avrebbe individuato in Reda Belahyane, centrocampista del Verona, il sostituto perfetto per prendere il posto di Cesare Casadei. La possibile trattativa prevede una cifra intorno ai 15 milioni di euro bonus compresi.

Proprio nella giornata di ieri, i commissari inglesi sono volati a Venezia per valutare da vicino il centrocampista marocchino, impegnato ieri sera nel derby della laguna contro i veneziani.

Pochi istanti fa, Fabrizio Romano ha rivelato un'altra indiscrezione di mercato, smentendo la notizia di Gianluca Di Marzio e svelando che il Chelsea non sia in trattativa con il calciatore :

ll Rennes è in trattativa per ingaggiare Reda Belahyane dall'Hellas Verona con un prezzo di 12 milioni di euro. Colloqui in corso con il via libera del giocatore. Nessuna trattativa con il Chelsea