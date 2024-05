E' una situazione spigolosa quella del futuro di Luis Alberto alla Lazio. Ricorderete tutti l'uscita del centrocampista spagnolo dopo la gara con la Salernitana. Dopo la mancata convocazione avvenuta contro l'Empoli, le voci riguardanti il suo futuro fuori dalla Lazio sono aumentate in queste ore, con Gianluca Di Marzio che nella giornata di ieri ha parlato di un interessamento del Napoli per lo spagnolo. Luis Alberto nella giornata di ieri è tornato ad allenarsi con la squadra a Formello, ma una sua convocazione contro l'Inter è tutt'altro che scontata. Quest'oggi, all'uscita dell'Assemblea di Lega, Claudio Lotito ha risposto a una domanda riguardante il futuro di Luis Alberto. Ecco le sue parole

In vendita per 15 milioni? Ma chi ve l'ha detto? Io non ho chiesto niente a nessuno, non è in vendita.