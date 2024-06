Il Messaggero | Tchaouna ha firmato e sostituirà Felipe Anderson. Oggi incontro con Pozzo per l'erede di Luis Alberto

In attacco, ci sarà anche Castellanos a contendersi il trono. Tchaouna ha firmato e sostituirà Felipe Anderson. Va trovato l'erede di Luis Alberto. Non può essere solo la scommessa Dele-Bashiru, su cui Baroni rivede Folorunsho, in arrivo per 6 milioni (2 più 4) dall'Hatayspor. I tifosi si aspettano almeno un nome di grido. Servono soldi, ne sono stati rifiutati 12 (2 per il prestito, a 10 l'obbligo di riscatto) per Mandas dal City, ma la Lazio è pronta a cedere fra i 15 ei 18. A questo prezzo Greenwood resta un sogno.

Lotito vuole Samardzic: incontro con Pozzo

Anche Lotito lo ha capito e ha intensificato i contatti con l'Udinese per Samardzic, riprovando a inserire Basic e Cancellieri come l'anno scorso. Oggi è previsto un incontro decisivo: Pozzo chiede 25 milioni (minimo 20 più bonus), è spuntato anche il nome del difensore Jaka Bijol sul tavolo. Stengs è da settimane in un limbo: dopo il no fermo dei biancocelesti allo scambio con Isaksen e ritrattazioni continue, il Feyenoord sembra spazientito.

Spertsyan costa troppo e va testato nel nostro campionato

Sono stati offerti Daniel Maldini e Thiago Romano. Non bastano però certo i colpetti (il giovane Munoz per la Primavera) per riaccendere l'entusiasmo e far decollare la campagna abbonamenti in partenza ai primi di luglio.

