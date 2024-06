Basic: "Ho ancora tre anni di contratto con la Lazio. Futuro? Vedremo"

Toma Basic ha terminato la stagione alla Salernitana, squadra retrocessa in Serie B, dove era in prestito. Ora tornerà alla Lazio, ma il suo destino è ancora incerto. Il club biancoceleste sta cercando una nuova destinazione per lui, e lo ha proposto all’Udinese come parte dello scambio per Samardzic. Bisognerà attendere l'apertura del mercato per vedere come si svilupperà la situazione. Nel frattempo, in vista della partita di stasera tra Croazia e Italia, il centrocampista ha rilasciato un'intervista a un'emittente locale, in cui ha analizzato la partita e fatto un accenno alla sua situazione attuale.

Queste le sue parole: