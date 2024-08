FORMELLO - La Lazio è pronta per il Venezia: debutto per Dele-Bashiru e Noslin

La nuova Lazio di Marco Baroni è pronta al debutto in Serie A contro il Venezia. La rifinitura è andata in scena nel tardo pomeriggio con diverse conferme e una novità in quello che dovrebbe essere l’undici che scenderà in campo domani sera allo Stadio Olimpico. Ha poco senso parlare di modulo visto che in base alle situazioni di gioco può essere un 4-3-3 o un 4-2-3-1. La sorpresa è il debutto di Fisayo Dele-Bashiru dal primo minuto, il nigeriano è stato testato con i titolari muovendosi da mezzala sinistra. Il reparto è completato da Guendouzi e Rovella con Vecino e Cataldi in panchina così come Castrovilli. L’ex Fiorentina ha concluso la seduta fermandosi a parlare con lo staff medico ma non desta preoccupazione. Davanti sarà Castellanos a guidare l’attacco con Dia che ha svolto il secondo allenamento insieme ai nuovi compagni. Ai lati dell’argentino si sono mossi Noslin e Zaccagni, l’olandese è quindi in vantaggio nel ballottaggio con Isaksen. Dietro le corsie laterali saranno affidate a Lazzari e Marusic mentre al centro Casale è favorito su Patric per affiancare Alessio Romagnoli. Il difensore romano ieri era rimasto a riposo in via precauzionale. Fra i pali Ivan Provedel. L’unico assente è Mario Gila per un infortunio muscolare mentre non hanno preso parte alla seduta gli esuberi Akpa Akpro e Basic.

PROBABILE FORMAZIONE

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Dele Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni. All.: Marco Baroni.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Patric, Pellegrini, Nuno Tavares, Cataldi, Vecino, Castrovilli, Isaksen, Tchaouna, Dia, Pedro.

Squalificati: -

Diffidati: -

Indisponibili: Gila

ARBITRO

Paride Tremolada della sezione di Monza

Assistenti: Davide Imperiale (Genova) - Valerio Vecchi (Lamezia Terme)

IV uomo: Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata

VAR: Matteo Gariglio (Pinerolo)

AVAR: Daniele Chiffi (Padova)