PAGELLE - Immobile stecca, per fortuna ci pensa il doppio Taty. Bene Luis e Zaccagni

Mandas 6 - Primi minuti di panico con il Frosinone che più volte sfiora il vantaggio che poi trova con Lirola di testa. Il greco non ha colpe nemmeno sul 2-3 di Cheddira,

Marusic 6 - Parte a destra e finisce a sinistra. Più spinta rispetto al solito, l'impegno non manca ma la qualità rimane il minimo sindacale.

Casale 5,5 - Inizio da horror fra mille difficoltà, si riprende col passare dei minuti dando segnali incoraggianti in vista del futuro. Speriamo.

Romagnoli 5,5 - La Lazio balla nei primi minuti, prova a mettere ordine in un contesto disordinato e disorganizzato. Non perde un duello aereo nel finale.

Pellegrini 5,5 - Un cartellino giallo che farà scattare la squalifica contro la Juventus. Ha responsabilità sull'iniziale vantaggio di Lirola.

Dal 46' Lazzari 5,5 - Un impatto sulla partita nel vero senso della parola per i continui scontri che hanno portato ai falli. Ha una grande occasione per chiudere i conti ma spara fuori da buona posizione.

Guendouzi 7 - E' nervoso, in costante conflitto con i giocatori del Frosinone ma mantiene la lucidità palla al piede fino a diventare un dominatore assoluto. Giocatore di altro spessore.

Cataldi 6 - Una grande chiusura difensiva e sapienza tattica al servizio dei compagni per poco più di un tempo, dopo viene richiamato in panchina.

Dal 55' Vecino 6 - Tanto lavoro sporco e oscuro per mantenere il risultato finale.

Luis Alberto 6,5 - Un assist che potevano essere due se i compagni ne approfittavano, sfiora la rete con Turati che fa la parata della domenica. Lo spagnolo è fra i più calmi in campo rispetto al momento della squadra.

Felipe Anderson 6 - Sempre presente senza mai prendersi il palcoscenico, sfiora la rete ad inizio ripresa fuggendo in contropiede.

Dall'82' Isaksen SV

Immobile 5 – Una occasione divorata e tanti appoggi sbagliati. Dal capitano si attendeva una risposta importante, sarà per la prossima volta.

Dal 55' Castellanos 7,5 - Vola in cielo e porta in vantaggio la Lazio, pochi minuti e trova la doppietta che mette in cassaforte il risultato. Se ne divora almeno altrettanti ma l'esultanza con i compagni è il gesto più bello.

Zaccagni 7 - Punta Lirola e lo salta in ogni modo, trova il pareggio con un tap in ravvicinato dove incrocia col destro sul secondo palo.

Dall'86' Kamada SV

All. Martusciello 7 - Giorni paradossali dove sa di godersi questi novanta minuti. Una vittoria che arriva più per motivi episodici che per meriti ma contavano solo i tre punti.