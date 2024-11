ANSA | Tesserato AIA invia un'istanza al Garante per aprire un procedimento contro Gravina

Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, spesso oggetto di critiche ed al centro del dibattito calcistico nazionale, soprattutto negli ultimi giorni in merito alle elezioni per il presidente della Federazione in programma il 3 febbraio, Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina,

L'istanza al garante del Codice di Disciplina Sportiva

Secondo quanto appreso dall'ANSA, infatti, un tesserato dell'AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha inviato un'istanza a Giuliano Amato, garante del Codice di Disciplina Sportiva, affinché venga aperto un procedimento contro l'attuale Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina.

La denuncia del tesserato

La denuncia del tesserato AIA fa riferimento esplicito al coinvolgimento del Presidente della FIGC in merito all'inchiesta sui diritti tv della Lega Pro, quando ne era Presidente, appellandosi a "la violazione dei doveri di lealtà e correttezza scolpiti dall'art.2 del Codice di comportamento sportivo del Coni".