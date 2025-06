Calciomercato Lazio, Sarri vuole un centrocampista: il profilo prediletto è Fazzini

Stiamo oramai entrando nel vivo del calciomercato e sarà importante per la Lazio muoversi in tempo per fare una campagna acquisti mirata e funzionale alle esigenze della squadra di mister Sarri. Il tecnico, d’altronde, ha indicato una serie di priorità: i terzini e un numero 10 stile Luis Alberto, ma con predisposizione al sacrificio.

L’importanza di un centrocampista

A prescindere dall’eventuale ritorno di Cataldi, serve almeno un rinforzo di qualità a centrocampo, quota carente nell’ultima stagione, basti pensare che i mediani titolari e prediletti da Baroni - Guendouzi e Rovella - in due hanno segnato un solo goal in tutte le competizioni. Vecino, che ha giocato meno della metà dei minuti di entrambi, anche per colpa di un lungo infortunio, ne ha segnati 2; mentre la scommessa Dele-Bashiru addirittura 5, ma la maggior parte da trequartista. Il contributo del centrocampo, quindi, ha pesato molto nell’economia dell’annata e, con l’arrivo di Sarri e il ritorno della linea mediana a tre, sarà fondamentale aggiungere una pedina di fantasia, capace di inventare la giocata ed essere impattante sotto porta.

