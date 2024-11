Filippo Bisciglia: "Baroni un allenaotre di grande valore, Tavares il migliore. La Roma? Non mi fa paura"

Parla Filippo Bisciglia. Il presentatore di Temptation Island, noto tifoso della Lazio, ha espresso la sua opinione sulla squadra allenata da Baroni durante un'intervista rilasciata a Goalist presso il centro commerciale "Le Befane" di Rimini.

"Baroni sta facendo un ottimo lavoro, è davvero un allenatore di grande valore. Tavares il migliore? Sì, purché riesca a evitare troppi infortuni. Paura della Roma? Ma no, nessuna paura. I giallorossi non mi intimoriscono. Sempre forza Lazio! Scudetto? No, no, no. Al momento, però, direi che limitarsi a parlare di Champions League sarebbe riduttivo. Piuttosto, vedo una Lazio da World Cup (ride, ndr)".