Lazio-Bologna, le formazioni ufficiali: la scelta su Pedro

Manca pochissimo al fischio d’inizio di Lazio-Bologna, match valido per la 13ª giornata di Serie A Enilive. I biancocelesti di Marco Baroni, prima della sosta, hanno attraversato un ottimo periodo di forma con 10 vittorie nelle ultime 11 partite, e l'obiettivo è confermare il trend positivo anche dopo la pausa. Fondamentale mantenere lo spirito e l’entusiasmo che hanno contraddistinto questa prima parte di stagione, fondamentali per restare agganciati al gruppo di testa. Con i successi di Atalanta, Inter e Fiorentina tra ieri e oggi, il "trenino" delle squadre in vetta si è leggermente staccato: per i biancocelesti sarà quindi cruciale restare in scia, alimentando la fiducia della squadra.

L’avversario di oggi è il Bologna di Italiano, una squadra che sta ancora cercando di trovare la continuità mostrata lo scorso anno, ma che di recente ha mostrato segnali di ripresa. Lo testimonia il successo per 3-2 arrivato contro la Roma all’Olimpico nell’ultimo turno.

Nella pagina successiva le formazioni ufficiali di Lazio-Bologna