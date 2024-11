I convocati di Baroni per Lazio-Bologna: la decisione su Dia e Pedro

Alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali, la Lazio ospiterà per la tredicesima giornata di Serie A il Bologna di Vincenzo Italiano all'Olimpico di Roma alle 20:45. Nel frattempo a poche ore dall'inizio del match il mister biancoceleste, Marco Baroni ha diramato la lista dei convocati in vista della gara contro i rossoblù, di seguito l'elenco completo.

La lista dei convocati di mister Baroni per la sfida contro il Bologna, nella prossima pagina