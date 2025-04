Lazio: la Fondazione S.S. Lazio 1900 rende omaggio a Papa Francesco, il comunicato

In seguito alla dolorosa scomparsa di Papa Francesco, nella mattina del 21 aprile, la Fondazione S.S. Lazio 1900, guidata da Cristina Mezzaroma, ha deciso di rendere omaggio alla sua memoria.

Questo pomeriggio la Dott.ssa Cristina Mezzaroma, Presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900, si è recata presso la Basilica di San Pietro per rendere omaggio alla salma di Sua Santità Papa Francesco, scomparso lo scorso lunedì. La Fondazione S.S. Lazio 1900 desidera ricordare con profonda stima e gratitudine il Santo Padre, il cui impegno per l'inclusione sociale, la solidarietà e la pace ha rappresentato una continua fonte di ispirazione per le attività culturali e sociali promosse dalla Fondazione stessa. In questo momento di cordoglio, la Fondazione S.S. Lazio 1900 rinnova il proprio impegno a portare avanti i valori universali di fratellanza e dialogo incarnati dal Pontificato di Papa Francesco.