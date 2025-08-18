Sinner-Alcaraz: dove vedere la grande finale di Cincinnati in TV e streaming

Grande giornata oggi nel mondo del tennis, infatti, i due campioni e i primi del ranking Atp Jannik Sinner e Carlos Alcaraz torneranno nuovamente in campo per sfidarsi per la quarta volta nel 2025, ma stavolta l'occasione è la finale del Masters 1000 di Cincinnati, in programma stasera 18 agosto.

Sinner-Alcaraz: dove vedere la finale di Cincinnati

La finale del Masters 1000 di Cincinnati tra i due campioni è in programma oggi lunedì 18 agosto alle ore 15:00 locali e alle ore 21:00: italiane, inoltre, i tifosi potranno seguire i tennisti su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV. La finale di stasera, inoltre, rappresenterà il 14° incontro tra l'italiano e lo spagnolo, che fino ad ora hanno un bilancio di 8-5 a favore di Alcaraz che ha vinto a Roma e al Roland Garros, tuttavia, è stato Jannik a trionfare a Wimbledon.

