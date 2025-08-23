Tegola per il Como alla vigilia del debutto contro la Lazio

Un altro infortunio da registrare per il Como: Assane Diao non potrà partecipare alla partita contro la Lazio in programma domani sera. Nonostante il tecnico Fàbregas avesse dichiarato che “non si è allenato, ma sta bene”, l’attaccante risulta indisponibile.

Situazione clinica

Diao, già fermato nella parte finale della scorsa stagione a seguito di una frattura al quinto metatarso del piede destro, era stato operato con successo per osteosintesi. Ora, alla vigilia dell’esordio di campionato contro la Lazio, la sua situazione non è migliorata: si parla di una ricaduta o di un nuovo fastidio nello stesso punto, che gli impedisce di allenarsi e di scendere in campo.

Le conseguenze per il Como

Si tratta di un duro colpo per la squadra e per i fantallenatori, visto che Diao era tra i giocatori più in forma, protagonista ultimamente con gol e prestazioni di rilievo. Nel frattempo, buona notizia sul fronte dell’infermeria: Kuhn è tornato ad allenarsi col gruppo e potrebbe essere convocato, mentre Addai, dopo un letargo muscolare, si è reintegrato con i compagni. Il Como dovrà dunque fare a meno del suo attaccante nel debutto in campionato, sperando in un rapido recupero per il prossimo impegno stagionale.