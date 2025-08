Lazio, il rebus tra i pali: Sarri riflette sul titolare

La staffetta continua

In questo precampionato della Lazio prosegue l’alternanza tra i portieri. Nell’ultima amichevole contro il Galatasaray, Maurizio Sarri ha optato inizialmente per Mandas, salvo poi inserire Provedel nell’ultima mezz’ora di gioco. Un dualismo che, come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, sta accompagnando tutta la preparazione estiva della squadra. Entrambi i portieri si sono messi in mostra con interventi decisivi, ma sono stati anche protagonisti in negativo in occasione dei due gol subiti contro i turchi.

Errori e scelte future

Sul primo gol di Torreira, autore di un colpo di testa ravvicinato, Mandas avrebbe potuto intervenire in uscita alta, mentre il pareggio del 2-2 è arrivato da un tiro dalla distanza non irresistibile, che Provedel non è riuscito a neutralizzare. Nelle prossime amichevoli è prevedibile che Sarri continui con l’alternanza, ma è chiaro che una decisione definitiva sarà necessaria. In un ruolo così delicato, la mancanza di gerarchie rischia di creare incertezza: il tecnico toscano avrà tempo fino all’inizio del campionato per scegliere chi sarà il titolare tra i pali.