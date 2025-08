Lazio, possibile rientro per Isaksen: la situazione post Turchia

Rientro a Formello

Conclusa la breve tournée in Turchia, la Lazio è pronta a fare ritorno a Roma. Nei prossimi giorni, il gruppo guidato da Maurizio Sarri tornerà ad allenarsi nel centro sportivo di Formello per preparare la prossima amichevole, in programma il 9 luglio contro il Burnley al Turf Moor, in Inghilterra. Il tecnico toscano dovrà valutare attentamente la condizione dei suoi giocatori, facendo i conti tra disponibili e indisponibili.

Infermeria piena

Tra i giocatori da monitorare ci sono Samuel Gigot, fermo da circa due settimane per un fastidioso mal di schiena, e Gustav Isaksen, ancora in attesa dell’ok medico per tornare in campo dopo una brutta mononucleosi. Secondo quanto riportato dal Messaggero, l’esterno danese attende l’esito delle ultime analisi prima di poter riprendere ad allenarsi. Situazione più definita invece per Patric, che a causa di uno stiramento rimediato nelle scorse settimane dovrà restare fuori ancora per circa un mese.