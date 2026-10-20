Mandas, quattro clean sheet con la Lazio: chi ha fatto meglio nei top 5 campionati

Christos Mandas ha raggiunto quota quattro clean sheet in sette partite di campionato con la Lazio. Il portiere greco ha mantenuto la porta inviolata anche contro la Juventus, aggiungendo un’altra gara senza reti subite al suo bilancio.

Mandas, quattro porte inviolate in sette gare

Prima della sfida con la Juventus, Mandas aveva già chiuso senza subire gol le partite contro Bologna, Genoa e Venezia. Nella gara con il Venezia aveva anche neutralizzato un calcio di rigore.

Il dato delle sette presenze permette di confrontare il suo rendimento con quello degli altri portieri impegnati nei cinque principali campionati europei.

Il confronto nei cinque principali campionati europei

A parità di sette presenze, soltanto Yvon Mvogo del Lorient, Unai Simón dell’Athletic Bilbao e David Raya dell’Arsenal hanno raggiunto, come Mandas, quattro gare senza subire reti.

Ha ottenuto quattro clean sheet anche Gregor Kobel, ma disputando una partita in meno rispetto al portiere della Lazio. La differenza di presenze è quindi importante per leggere il confronto tra i loro dati.

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