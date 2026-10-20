Lazio, Sutalo convince: la mossa con l’Ajax e il conto dei riscatti

Sutalo, la prova contro la Juventus

In coppia con Provstgaard, Sutalo ha offerto una prestazione definita monumentale contro la Juventus. Secondo quanto riportato da Radiosei, Il suo rendimento non riguarda però un giocatore alle prime esperienze: nel 2023 l’Ajax lo aveva acquistato per oltre 20 milioni di euro, una spesa che il club olandese non è riuscito a recuperare.

La trattativa con l’Ajax e le cifre dell’operazione

La Lazio aveva cercato Sutalo già a luglio, quando l’Ajax chiedeva 14 milioni di euro: una cifra ritenuta troppo alta per le possibilità del club biancoceleste. Fabiani ha poi spostato l’attenzione su Chaloupek dello Slavia Praga. Di fronte alle poche offerte ricevute per Sutalo, l’Ajax ha infine accettato una proposta al ribasso.

Per l’operazione la fonte indica una spesa complessiva di 10,5 milioni di euro, riportando anche 3 milioni per il prestito e 10,5 milioni per il riscatto.

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