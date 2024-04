COPPA ITALIA | Juventus-Lazio, Tudor: "Gara diversa da quella di campionato, abbiamo voglia di giocare". E sul derby...

Mancano pochi minuti ormai al match di Coppa Italia valido per la semifinale d'andata tra Juventus e Lazio. La gara che andrà in scena all'Allianz Stadium arriva a pochi giorni dall'altro incontro in campionato tra le due squadre, vinto dai biancocelesti per 1-0 all'ultimo secondo di gioco. Gli uomini di Allegri cercheranno di riscattare la sconfitta subita sabato all'Olimpico, sfruttando il fattore campo per la gara d'andata del torneo nazionale. La Lazio di Tudor invece vorrà ripetersi dando seguito alla loro scia positiva iniziata proprio contro i bianconeri in Serie A. Prima del match di Coppa Italia, è intervenuto ai microfoni di Mediaset il tecnico dei biancocelesti Igor Tudor.

Le parole di Tudor nel pre-partita