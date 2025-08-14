Lazio, i tifosi biancocelesti si fanno sentire: manca poco per raggiungere il record storico

Il 16 dicembre 2024 lo avevano già dimostrato, come ogni anno, restando sulle tribune a sostenere la Lazio fino al 90° più recupero nonostante la sconfitta per 0-6 contro l'Inter, l'amore mostrato dalla tifoseria biancoceleste cresce ogni giorno ed è incondizionato e, proprio per questa ragione, né l'eliminazione dalle Coppe né il mercato bloccato per i tre parametri FIGC sforati potevano impedire ai tifosi di abbonarsi ed essere pronti a sostenere la loro squadra del cuore per tutta la stagione.

Lazio: impressionante il numero di abbonati

La tifoseria delle aquile è sempre lì, pronta a sostenere la Lazio nel bene e nel male e, soprattutto quest'anno, il numero di abbonati è impressionante, tanto che 28.000 tifosi hanno sottoscritto l'abbonamento, superando quello che era il quarto miglior risultato dell'era Lotito, vale a dire 27.324 nel 2009/2010. C'è ancora tempo per raggiungere l'impossibile e superare il record storico, infatti, basterebbero poco più di 700 abbonati in circa una settimana, precisamente entro il 20 agosto, per superare i 28.731 del 2004/2005 di quando Lotito esordì come gestore del club. La tifoseria biancoceleste è unica e domenica 31 agosto potrà dimostrare nuovamente tutto il suo sostegno nel primo match casalingo della stagione 2025/2026, Lazio-Hellas Verona.

