Novità in casa Lazio, avviate le trattative con un nuovo sponsor: tutti i dettagli

Nonostante quest'estate sia molto fredda per i tifosi biancocelesti, che non potranno vedere nessun nuovo volto indossare la maglia delle aquile, sembra esserci una novità in casa Lazio, infatti, da come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Lotito sta provando a chiudere la trattativa per un nuovo sponsor che dovrebbe debuttare sulle maglie ad inizio Campionato, vale a dire il 24 agosto nell'incontro con il Como, proprietà indonesiana che ha già investito un centinaio di milioni nella fase di calciomercato.

Lazio: la trattativa per un nuovo sponsor

Da come riportato dal Corriere dello Sport, le trattative avviate dalla società biancoceleste con aziende straniere del ramo tecnologico, precisamente con marchi che sviluppano prodotti e servizi legati a software e hardware, sarebbero ben due e con un introito minimo di 6-7 a stagione sino ad un massimo di 10.

