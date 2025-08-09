Le pagelle di Burnley-Lazio: conferme da Cancellieri, Zac sbaglia il rigore

Torna alla vittoria la Lazio in questo pre-campionato grazie al gol di Matteo Cancellieri nel secondo tempo. La squadra di Sarri soffre nel primo tempo ma riesce a non subire gol, anche se a fine partita saranno tre le traverse colpite dal Burnley; nella seconda frazione di gioco, invece, Zaccagni fallisce un rigore e Cancellieri qualche minuto prima di siglare il gol-vittoria aveva colpito una traversa. I biancocelesti faranno ritorno a Roma in serata con la ripresa degli allenamenti fissati a martedì.

Le pagelle di Burnley-Lazio

Provedel - 6

Qualche incertezza di troppo nella lettura delle palle alte, partita non priva di errori ai quali però rimedia sempre. Dal 58' Mandas: 6

Lazzari - 5.5

In affanno soprattutto in copertura facendosi sorprendere più di una volta alle sue spalle. Dal 45' Gila: 6 Pochi i pericoli che è chiamato a sventare.

Marusic - 6

Prima da centrale poi da terzino porta come sempre a casa la partita senza troppe sbavature. Dal 58' Hysaj: 5.5

Romagnoli - 6

Soffre la difesa nel primo tempo soprattutto sui cross degli avversari, qualche incertezza con Provedel ma spazza alcuni palloni pericolosi. Dal 45' Provstgaard: 6 Partita ordinata la sua senza sbavature.

Nuno Tavares - 6.5

Si fa vedere poco in avanti ma è prezioso in copertura con diversi interventi importanti .Dal 45' Pellegrini: 6 Prova ordinata con alcune buone diagonali e intercetti.

Guendouzi - 6.5

È l'unico, complice le defezioni a centrocampo, a rimanere in campo per 90'. Si conferma uno dei leader di questa squadra.

Rovella - 6.5

Buona fase soprattutto in interdizione, prestazione positiva. Dal 58' Cataldi: 6

Dele-Bashiru - 6

Il contropiede che porta al gol inizia dalla sua pulizia del pallone, si limita a svolgere il compito senza picchi né errori gravi Dal 76' Basic: 6

Cancellieri - 7

Un gol e una traversa colpita confermano il buon pre-campionato che sta svolgendo il Numero 22, qualcosina da registrare ancora in fase di ripiego ma senza dubbio un'ottima prova. Dal 76' Nosiln: 6

Dia - 5.5

Poco coinvolto nella manovra della Lazio, tocca pochi palloni. Nota positiva: si guadagna il penalty. Dal 58' Castellanos: 6.5 Due occasioni di testa per il Taty, che si dimostra più avanti di condizione rispetto a Dia.

Zaccagni - 5.5

Zaccagni - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Pesa il rigore sbagliato a inizio secondo tempo, non riesce ad incidere nel match anche se si guadagna qualche buon fallo. Dal 58' Pedro: 7 Entra con la solita cattiveria agonistica aiutando anche in ripiego, l'assist per Cancellieri è meraviglioso nonché difficilissimo.

La pagella di Maurizio Sarri

Voto: 6.5

La buona notizia è senza dubbio la clean sheet ottenuta. Qualche brivido di troppo corso nel primo tempo, ma è una vittoria che può aiutare a trovare ancora maggiore convinzione.