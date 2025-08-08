Burnley-Lazio, orario e dove vederla in Tv e streaming

Prosegue la preparazione estiva della Lazio in vista della nuova stagione, dopo la mini-tournée in Turchia, la squadra di Maurizio Sarri volerà in Inghilterra per affrontare il Burnley, squadra inglese neopromossa in Premier League.

Il match è in programma domani, sabato 9 agosto alle ore 16:00 (ora italiana) e rappresenta un test importante per la squadra del Comandante. Un’opportunità per i tifosi biancocelesti di seguire da vicino i progressi della squadra in vista dell'inizio del campionato.

Dove vedere Burnley-Lazio in diretta

L’incontro sarà trasmesso su DAZN, piattaforma che detiene i diritti anche per tutte le partite di Serie A. La visione sarà disponibile solo per gli abbonati, sia via app che da browser, attraverso smart TV, smartphone, tablet o altri dispositivi compatibili.

Tante assenze per Sarri

La partenza della Lazio a Burnley è prevista nella giornata di oggi, mentre il rientro è previsto lo stesso sabato una volta terminato il match. Tuttavia, il mister dovrà fare delle valutazioni in virtù delle numerose assenze: Patric ancora assente fino a fine mese; Belahyane out per una distorsione alla caviglia, che non preoccupa lo staff medico ma sicuramente lo terrà ai box anche per la prossima amichevole, e rimane incerta anche la sua presenza nella prima di campionato contro il Como; Isaksen ancora alle prese con la mononucleosi.