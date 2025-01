Lazio-Como, Fabregas nel pre: "Dobbiamo fare una gara coraggiosa e con grinta"

Il Como nell'ultimo mese ha cambiato marcia, la squadra di Fabregas ha collezionato ben 8 punti in cinque partite, è una squadra che sta ritrovando certezze anche grazie all'ultima vittoria contro il Lecce per 2-0. La Lazio dovrà cercare invece di risollevarsi dopo la pesante sconfitta nel derby capitolino dello scorso 5 gennaio.

Ai microfoni di Dazn, l'allenatore dei lariani, Cesc Fàbregas, ha parlato nel pre-partita di Lazio-Como, di seguito le sue parole.

Dobbiamo giocare bene e fare una partita con tanto coraggio e con grinta, venire qua e fare il nostro gioco e creare la nostra partita, aspettando che i nostri giocatori siano pronti davanti alla porta per fare gol perché questa è la cosa che fa la differenza. Facciamo tante cose bene, ma ci manca quel poco per fare i gol che è mancato un po' in tante partite. Penso che stiamo migliorando anche difensivamente per cui è questo quello che farà la differenza.