Lazio-Como, la spettacolare coreografia della Nord per i 125 anni

In occasione del 125° anniversario dalla nascita della Società Sportiva Lazio, la Curva Nord ha dedicato una straordinaria coreografia a pochi minuti dal fischio d'inizio di Lazio-Como. I supporter della Nord hanno dedicato alla loro Lazio un commovente messaggio: la scritta “125” in numeri romani “CXXV” è stata accompagnata da alcuni striscioni che richiamano “La Cura”, nota canzone di Franco Battiato: “Ti proteggerò dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo”, “Supererò lo spazio e la luce per non farti invecchiare”, “Perché sei un essere speciale”, “Ed io avrò cura di te”.

La coreografia dei tifosi biancocelesti

Altre immagini della Nord