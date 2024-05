Lazio-Empoli, la commozione di Oddi nel prepartita - VIDEO

Nel prepartita tra Lazio ed Empoli, l'intero Stadio Olimpico ha reso omaggio agli eroi della leggendaria Banda Maestrelli, che esattamente 50 anni fa conquistava il primo scudetto nella storia biancoceleste. Un'ondata di applausi ha accolto il loro giro di campo, suscitando forte emozione nell'intero pubblico e non solo. Giancarlo Oddi, uno dei protagonisti di quella storica impresa, è stato ripreso dalle telecamere dell'Olimpico mentre lasciava libero sfogo alle sue emozioni, lasciandosi andare in un pianto carico di passione. Le sue lacrime, intrise di gioia ma anche di malinconia per i tempi passati, hanno catturato l'attenzione di tutti, testimoniando il profondo legame che quei momenti indelebili hanno lasciato nei cuori di chi li ha vissuti.

