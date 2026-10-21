Gudmundsson attende il referto, Marusic e Rovella restano a parte

I medici leggeranno gli esami alla spalla dell’islandese. Cancellieri è tornato con i compagni, mentre Isaksen resta centrale.

Gudmundsson
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Gudmundsson ha svolto nuovi controlli alla spalla. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Questa mattina i medici leggeranno il referto e il quadro delle condizioni dell’islandese sarà più chiaro. Per ora, dunque, resta da attendere l’esito degli accertamenti.

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Cancellieri torna con il gruppo

Alla ripresa della preparazione a Formello, Cancellieri è stato l’unico tra i giocatori seguiti per le loro condizioni ad allenarsi con il resto dei compagni. È pronto, anche se nel quadro tracciato da Il Messaggero Isaksen resta insostituibile.

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Marusic e Rovella ancora a parte

Marusic e Rovella hanno invece svolto la seduta separatamente dal gruppo. Non scenderanno in campo: al massimo potrebbero ottenere una convocazione. Le loro condizioni saranno comunque valutate fino a venerdì, giorno della rifinitura.

Marusic spinge per rientrare e si sente bene. Gattuso, però, non vuole rischiare ulteriori stop. Anche per questo la possibilità di vederlo in campo resta esclusa, mentre rimane aperta quella di una convocazione.

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