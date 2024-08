Il Messaggero | Cataldi, occhio al Torino

Golden boy nel mirino. Fabiani ha fatto riferimento anche a talenti classe 2003-2004 (fra questi c'era Rayan Cherki del Lione), ma sembrano parole di depistaggio.

I 2005 che potrebbero interessare alla Lazio

Perché Lotito da settimane fa riferimento a un anno (2005) ben preciso. E allora occhio sempre a Bellingham jr del Sunderland, un trequartista utile nel 4-2-3-1, meno nel 4-3-3, sia pure camaleontico. Fabiani crede tanto in Dele-Bashiru («Vedrete che dissolverà lo scetticismo»), ha escluso James Rodriguez, e Lotito sembra orientato a seguirlo, nonostante sia sempre allettato da un colpo di grido dopo l'amarezza del mancato sbarco di Greenwood.

Il Torino potrebbe virare su Cataldi

Attenzione a eventuali mosse nel ruolo di vertice basso: la possibile uscita di Cataldi (se il Torino dovesse cedere Ricci) non risolverebbe il problema degli over 22 (in quanto prodotto del vivaio), ma aprirebbe le porte a un giovane sostituto (Lamine Camara è sfumato, ma era un 2004).



Alberto Abbate il Messaggero