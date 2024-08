Il Messaggero | Il Real Madrid non molla il difensore della Lazio

Anche Castrovilli può fare il play, lì è stato testato con Rovella nelle prime e uniche prove di Auronzo. Ora Gaetano sta seguendo un protocollo specifico per rinforzare la muscolatura e scongiurare gli infortuni dell'ultimo biennio. Tornerà martedì in gruppo - si spera - insieme ai lungodegenti Nuno Tavares e Gila (c'è sempre il Real in agguato, smentito il tentativo biancoceleste per Endrick) per provare al completo contro il Venezia (raggiunta quota 23.700 abbonamenti) alla prima di campionato. Un peccato per tanti tifosi non poterlo ammirare ancora stasera a Frosinone nella quinta uscita stagionale della Lazio.

La Lazio contro il Frosinone

Di fronte a Provedel tra i pali, la difesa sarà composta da Lazzari, Casale (o Patric), Romagnoli, Pellegrini e Hysaj in ballottaggio. In mediana Rovella e Vecino dietro Tchaouna e Zaccagni, con Guendouzi al centro. Castellanos è in vantaggio su Noslin in attacco. Marusic, Cataldi e Isaksen disponibili, ma non al meglio. Prima di quella col Brindisi, questa amichevole sancirà anche la sinergia fra Lotito e Stirpe, che hanno dato il loro "appoggio esterno" alla nuova Ancona di Daniele Silvetti per l'iscrizione alla serie D in sovrannumero.

Alberto Abbate il Messaggero