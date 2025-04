Lazio-Bodo, in arrivo una scenografia: tutti i dettagli

Giovedì, oltre a una grande prestazione servirà anche uno stadio infuocato per centrare la semifinale di Europa League: la Lazio vuole ribaltare il 2-0 del Bodo Glimt maturato nella gara di andata in Norvegia. Direttamente dai microfoni di Radio Laziale, un esponente della Curva Nord ha parlato della scenografia che verrà fatta.

Giovedì ci sarà un’altra scenografia, non comprenderà tutto lo stadio ma soltanto la curva e i distinti. Sarà una scenografia molto complessa e moderna: per chi ha il biglietto in curva e in distinti, cerchiamo di entrare il prima possibile perché ci saranno delle indicazioni particolari, e queste indicazioni dovranno essere eseguite alla lettera. Chiediamo di leggere quello che ci sarà scritto sul seggiolino dove ci sia scritto qualcosa, ascoltare il più possibile quello che verrà detto ai megafoni nelle varie zone. Se viene fatta bene, sarà una scenografia epocale.