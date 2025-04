Lazio-Bodoe/Glimt: la decisione del mister Baroni riguardo l'allenamento del club

Dopo la terribile sconfitta contro il club norvegese al girone di andata dei quarti finale di UEFA Europa League, le aquile si preparano a scendere nuovamente in campo contro il Bodoe/Glimt ma stavolta la partita si disputeà all'Olimpico. Dopo la strabiliante stagione nella competizione europea, la squadra biancoceleste ha un'ultima occasione per tentare di passare il turno ed accedere alle semifinali, sperando di poter arrivare a colorare la Coppa di biancoceleste.

Lazio-Bodoe/Glimt: la decisione di Baroni sull'allenamento

In vista dell'incontro con il Bodoe/Glimt, in programma il 17 aprile alle ore 21:00 e valido per il girone di ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League, la rosa biancoceleste sarebbe dovuta scendere in campo entro pochi minuti per dare il via all'allenamento, tuttavia, il mister Marco Baroni ha deciso di concedere una giornata di riposo alla sua squadra, vista anche la splendida performance della Lazio durante il derby.

I prossimi impegni del club biancoceleste

Mancano soltanto 6 partite per concludere il Campionato di Serie A e la Lazio dovrà lottare duramente per tentare di riscalare la classifica e riprendersi la sua posizione. Il 21 aprile è in programma il match a casa del Genoa, nel quale l'ala Gustav Isaksen sarà indisponibile a causa di una squalifica presa durante il derby, mentre il 27 aprile la rosa biancoceleste scenderà in campo all'Olimpico contro il Parma. Nel mese di maggio saranno soltanto quattro le partite in programma in campionato, infatti, il 4 maggio si disputerà Empoli-Lazio. L'11 e il 18 maggio le aquile saranno impegnate in due scontri con avversari molto forti, infatti, saranno la Juventus e l'Inter le avversarie del club guidato da Marco Baroni. Il 25 maggio alle ore 18:00 si disputerà l'ultima partita del Campionato di Serie A , vale a dire lo scontro con il Lecce all'Olimpico.