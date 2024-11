Lazio-Porto, Lotito a Sky: "Abbiamo organizzato una squadra capace di competere su entrambi i fronti. C'è una nuova mentalità"

La Lazio è pronta a scendere nuovamente in campo in Europa League, e lo farà nell'attesissimo match contro il Porto, una partita che sa di Champions. Entrambe le squadre sono in fiducia e propongono un calcio pratico ma efficace, tutte le componenti per aspettarsi una grande partita. Intervenuto a pochi minuti dall'inizio del match, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha presentato il match ai microfoni di Sky. Queste le sue dichiarazioni:

Stiamo vedendo un atteggiamento diverso in Europa della Lazio

Abbiamo organizzato una squadra capace di competere su entrambi i campionati, soprattutto ho cercato di inculcare nella squadra che le due competizioni sono importanti e quindi l'atteggiamento della squadra, anche alla luce del lavoro che sta facendo il mister e tutto lo staff e la società, ha portato una nuova mentalità di grande unità, umiltà, determinazione e una grande voglia di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi

È merito di Baroni che fa grandi rotazioni, o perché ha a disposizione una rosa più profonda?