Lazio-Porto, il gesto polemico dei tifosi biancocelesti nel pre partita

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Lazio-Porto, gara di Europa League iniziata alle ore 21:00, i tifosi biancocelesti si sono voluti esporre con un gesto polemico che non è passato inosservato.

La coreografia della Nord

L'unico settore della Curva Nord aperto ai tifosi, ha infatti esposto dei cartoncini con su scritto frasi volte a ironizzare le modalità di tifo allo stadio dei sostenitori biancocelesti. Il tutto, nasce dalla polemica scaturita dopo la sanzione dell'Uefa per cori e ululati razzisti durante la sfida con il Nizza dello scorso 3 ottobre. Una penalità che ha previsto, appunto, Ia chiusura per squalifica per un turno i settori 48 e 49 della Curva Nord.