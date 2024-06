Una storia d'amore che inizia nel 2016 e si conclude nel 2024: ripercorriamo il percorso di Luis Alberto con la Lazio

Il legame tra Luis Alberto e la Lazio si è interrotto ufficialmente nella giornata di ieri: il fantasista è pronto a vestire la maglia dell'Al-Duhail e giocherà nello stesso campionato di Milinkovic-Savic. Ripercorriamo insieme quello che è stato il percorso di Luis Alberto con la maglia della Lazio durato ben 8 anni.

L'arrivo di Luis Alberto e la sua prima stagione con la Lazio

Dobbiamo tornare indietro di 8 anni per l'arrivo di Luis Alberto nella capitale: i biancocelesti lo acquistarono a soli 4 milioni di euro dal Liverpool nella stagione 2016/17. Simone Inzaghi, all'epoca allenatore della Lazio, ebbe un ruolo importante nell'ambientamento difficile dello spagnolo. Nella sua prima stagione con l'aquila sul petto non trovò molto spazio: chiuse l'annata con 1 gol, che valse il pareggio contro il Genoa, e 2 assist.

L'importanza di Inzaghi nei 5 anni con Luis Alberto

Simone Inzaghi risollevò la carriera di Luis Alberto, che, prima del suo approdo alla Lazio, pensava addirittura di lasciare il calcio giocato. La stagione del salto definitivo dello spagnolo fu quella del 2017/18, in cui totalizzò 12 gol e 19 assist, la più prolifica nella sua avventura con la Lazio. Nel suo scacchiere tattico, Inzaghi lo avanzò di ruolo, schierandolo come trequartista e seconda punta nel 3-5-2. Dalla stagione 2018/19 a quella del 2020/21, il fantasista ha totalizzato 22 gol e 27 assist, diventando sempre più fondamentale per la Lazio.

La convivenza tra Sarri e Luis Alberto

Nella stagione 2020/21, Simone Inzaghi lasciò la Lazio per l'Inter e nella capitale arrivò Maurizio Sarri. Nel triennio del tecnico toscano, Luis Alberto, oltre a diventare un giocatore completo grazie al miglioramento difensivo, ha totalizzato complessivamente 17 gol e 26 assist. Nel 4-3-3 inizialmente ha avuto delle difficoltà, ma alla lunga è diventato centrale anche nel nuovo scacchiere tattico rispetto a quello di Simone Inzaghi.

I numeri di Luis Alberto negli 8 anni di Lazio

Siamo arrivati alla conclusione di un percorso che è durato 8 anni. Inzaghi lo ha forgiato, sotto la sua gestione Luis Alberto ha raggiunto il picco della sua carriera calcistica. Con Maurizio Sarri invece si è completato. E' riuscito a giocare in Champions League per 2 stagioni e il suo ruolo ha contribuito alla crescita della Lazio in questi ultimi anni. Nei suoi 8 anni ha vinto tre trofei, di cui 1 Coppa Italia e 2 Supercoppe Italiane, e ha totalizzato complessivamente 52 gol e 79 assist, diventando il miglior assist-men della storia della Lazio.

Buena suerte Luis.