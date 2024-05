Lazio-Empoli, giallo pesante per un difensore biancoceleste: era diffidato

La Lazio ritrova una vittoria importante contro l'Empoli, assicurandosi un posto in Europa: aritmeticamente giocherà almeno in Conference League, più difficile appare la corsa al 5° posto, anche se nel calcio la speranza è l'ultima a morire.

Le sorti della Lazio passeranno da Milano, quando la settimana prossima si giocherà a San Siro il match contro i campioni d'Italia dell'Inter. Igor Tudor però, dovrà rinunciare all'utilizzo di Alessio Romagnoli, che al 94' ha rimediato un cartellino giallo abbastanza inutile e che non gli consentirà di partire con i compagni: il difensore biancoceleste era infatti diffidato e questo mette in grande difficoltà il tecnico croato. Tudor per la trasferta di Milano dovrà fare gli straordinari per riuscire a schierare tre difensori di ruolo, aspettando il ritorno di Gila che potrebbe recuperare.