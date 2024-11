Parma-Lazio, dove vedere la partita in tv

Domani il giorno di Parma-Lazio

Dopo il pareggio ottenuto contro il Ludogorets all'Olimpico in Europa League, la Lazio torna a concentrarsi sul campionato. Domenica 1° dicembre alle ore 15, i biancocelesti affronteranno il Parma in trasferta.

Dove seguire la sfida in tv

La partita, valida per la quattordicesima giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva su Dazn e potrà essere seguita in streaming, sia in diretta che on demand, tramite l'app o il sito ufficiale, utilizzando Smart TV, PC, smartphone, tablet o console.