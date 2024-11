Kings League Italia, un ex Lazio sarà l'allenatore di una squadra: ecco chi

Kings League, novità sul torneo

La Kings League è arrivata in Italia, portando con sé il coinvolgimento di molte leggende del calcio italiano. Durante l’evento di lancio, nomi illustri come Buffon e Ibrahimovic hanno catturato l’attenzione, ma ora si stanno delineando le squadre che parteciperanno al torneo.

Il nuovo allenatore della FC Zeta

Cristian Brocchi, ex giocatore della Lazio, è stato scelto come nuovo tecnico della FC Zeta, squadra di proprietà di ZW Jackson. Per Brocchi si tratta di un nuovo capitolo nella sua carriera. Dopo le esperienze sulle panchine di Milan, Brescia, Monza e Vicenza, l’ex rossonero ha deciso di abbracciare questa sfida nella Kings League, competizione di calcio a 7 ideata da Gerard Piqué, legandosi alla FC Zeta.