Dele-Bashiru: "Ora mi sento più forte. La Lazio mi ha dato…"

Arrivato nella Capitale da perfetto sconosciuto, Dele-Bashiru si è ritagliato il suo spazio nella Lazio di Baroni che gli ha concesso spazio nelle rotazioni fatte soprattutto nella prima fase dell'Europa League e nelle partite in cui serviva più fisicità in campionato. Il centrocampista nigeriano finora ha siglato 5 gol e firmato tre assist per i compagni fra tutte le competizioni.

Fisayo Dele-Bashiru si è raccontato ai microfoni di SportsBoom.com dove ha parlato della Lazio e della sua carriera.

Sulla Lazio

Mi hanno dato tutto quello che volevo. Ho accettato il progetto perché, a questo punto della mia carriera, è quello che voglio. Voglio giocare a calcio ad alto livello in un campionato di vertice, e anche per un grande club, e la Lazio rispecchia perfettamente i miei desideri.

Che idea mi sono fatto del calcio italiano?

È molto più impegnativo dal punto di vista tattico rispetto ad altri campionati, ed è una sfida che sto apprezzando al momento. Questo adattamento ha richiesto del tempo. Ma ora sta iniziando a prosperare sotto il rigore tattico e la disciplina posizionale che ci si aspetta in Italia.

Ruolo e infortuni

Come tutti sanno, ho avuto alcuni infortuni che hanno ostacolato i miei progressi, ma ora mi sento molto meglio, molto più forte. Ho capito le richieste tattiche che l'allenatore vuole, questo è fondamentale per avere un finale di stagione positivo. Il mio ruolo preferito sarebbe quello di centrocampista box-to-box, in posizione da numero 8 o 10. Con la palla tra i piedi e con la mia corsa so attaccare e difendere bene. In generale, sono quello che si può definire un centrocampista box-to-box. E quando sarò in forma al 100% e avrò capito tutto dal punto di vista tattico, faremo sicuramente un'ottima stagione insieme.

