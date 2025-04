La Lazio commemora il 25 aprile: "Uniti, liberi, sempre…"

Oggi, 25 aprile, ricorre la Festa della Liberazione: data simbolo per ricordare la liberazione nel 1945 dall'occupazione nazifascista. Tante le celebrazioni in programma nella giornata di oggi per una data simbolo della Repubblica Italiana, come sono stati altrettanti i messaggi derivanti dai più disparati ambienti: politici, sociali e sportivi per commemorare la Festa della Liberazione.

Il messaggio della Lazio

Anche la Lazio attraverso un post sul proprio profilo ufficiale X ha voluto ricordare i valori su cui si fonda la costituzione e la società italiana derivanti e resi possibili proprio dalla Resistenza.

Questo il messaggio della Lazio:

La libertà conquistata allora, ci permette di vivere lo sport oggi: ogni coro allo stadio, ogni abbraccio sugli spalti è possibile grazie a quel sacrificio. Indossando l’aquila sul petto, onoriamo il passato custodendo e trasmettendo questi valori dentro e fuori dal campo. Uniti, liberi, sempre.

Il post su X