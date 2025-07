Il Flamengo non cede: ecco a quanto ammonterebbe l'offerta per Taty

Con la campagna acquisti della Lazio bloccata, a causa dei tre parametri FIGC non rispettati, la Società ha dichiarato che nessun calciatore è cedibile, tuttavia, la situazione dovrebbe sbloccarsi novembre/dicembre e a gennaio si dovrebbe poter effettuare il calciomercato, per questa ragione potrebbero esserci molti cambiamenti in inverno. Nel frattempo gli altri club hanno cominciato ad osservare le aquile e il Flamengo sembra avere un forte interesse per Taty Castellanos, tanto che la squadra è in contatto con gli agenti del centravanti per valutare la sua disponibilità ad un possibile trasferimento in Brasile.

La possibile offerta del Flamengo per Taty

Il club biancoceleste continua a ritenere incedibile il calciatore, tuttavia, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la possibile offerta da parte del club brasiliano dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni e se Taty dovesse accettare la situazione potrebbe cambiare. Nel caso in cui arrivasse una vera e propria offerta il numero 11 potrebbe rivalutare la sua posizione, soprattutto per la possibilità di tornare in Sud America e per le sue chance da titolare con Sarri.

Taty-Lazio: la stagione 2024/2025

Nonostante l'infortunio che ha reso indisponibile Taty per un lungo periodo e la ricerca del gol molte volte senza successo, la stagione 2024/2025 è stata discreta per l'argentino. In Serie A sono stati 10 i palloni mandati in rete e 3 gli assist, ma non solo, si contano anche 28 partite da titolare ed una da subentrato, per un totale di 2394 minuti giocati, ma non solo, nell'arco del campionato Taty ha ricevuto 8 ammonizioni ed una espulsione. In Europa League, invece, si contano 4 gol e 2 assist in 11 incontri in cui è stato schierato, 7 da titolare, e 685 minuti passati sul campo da gioco, inoltre, l'ex Girona ha ricevuto un solo cartellino durante la competizione europea.